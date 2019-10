Forskningsprojekt skal give patienter med kronisk gigt et bedre liv

Mål med forskningsprojekt på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet er at ruste gigtpatienter bedre til et liv med kronisk sygdom.

​Forskningsleder Bente Appel Esbensen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Glostrup, har modtaget 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et forskningsprojekt, der skal give sygeplejersker og andet sundhedspersonale nye værktøjer til at hjælpe patienter med kronisk gigt til en bedre tilværelse. Selvom de medicinske muligheder for behandling af sygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt […]