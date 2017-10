Ellen Trane: Regioner skal få styr på deres tolke

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er overhovedet ikke tilfreds med kvaliteten af tolkning i sundhedsvæsenet. Regionerne skal sørge for, at der er tolkning af en acceptabel kvalitet, indskærper hun på baggrund af nye afsløringer.

51-årige Søren Rasmussen kan sige »goddag«, »godmorgen« og bestille to kolde øl på swahili. Det er det. Alligevel er han blevet ansat som swahili-tolk i tre forskellige tolkebureauer, der leverer tolkebistand til regionerne, kunne Information for nyligt fortælle. Den historie får nu sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at kritisere regionerne for ikke at leve op til deres […]