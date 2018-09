Danmark og Norge indgår aftale om fælles indkøb af medicin

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danmark og Norge indgår aftale om et fælles nordisk udbud af udvalgte lægemidler for at sikre forsyningssikkerheden i de to lande og nedbringe medicinpriserne. Det skete i dag, hvor sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sammen med Norges Helseminister Bent Høie (Høyre) underskrev en intentionsaftale om at lave et fælles udbudsmarked for de to lande. »I […]