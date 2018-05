Sundhedsminister udskyder plan om det nære sundhedsvæsen

Den længe ventede plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er igen udskudt. En frygt for at gribe ind i de igangværende afstemninger om overenskomster på de sundhedsfaglige områder ligger til grund.

Store dele af planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er endnu engang skudt til hjørne.

Offentliggørelsen af planen har været undervejs i snart 2,5 år, hvor et udvalg første gang satte sig ned for at udarbejde nogle anbefalinger til planen. Siden da er planen blev udskudt grundet flere forskellige årsager – denne gang er det de overståede overenskomstforhandlinger, der forsinker arbejdet.

»Der var ikke nogen, der havde regnet med, at de skulle sidde så længe ovre i Forligsinstitutionen. Det har skubbet vores tidsplan rimeligt meget,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Altinget og fortsætter:

»Nu har vi valgt at dele sundhedsreformen op, bl.a. for at undgå en situation, hvor et udspil fra vores side griber ind i de igangværende afstemninger om overenskomsten på de sundhedsfaglige områder.«

Nærhedsfinansiering

Ellen Trane Nørby løfter desuden sløret for, at der samlet kommer tre udspil inden sommerferien.

Som en del af regeringens udspil til en sundhedsreform, lægger ministeren op til et nyt, økonomisk styringsredskab. Ministeren vil til de kommende økonomiforhandlinger forsøge at lave en aftale med regionerne om en ny nærhedsfinansiering, hvor der ikke længere skal gives penge for meraktivitet på sygehusene, men derimod skal understøtte udflytning af opgave.

En ambitiøs plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er ellers ved at være kritisk eftertragtet af store dele af branchen. Tre ledende figurer løftede i marts i Dagens Medicin sløret for, hvordan den manglende plan er med til at stresse deres dele af sundhedsvæsenet.