»Hvis det havde været let, så havde nogen sikkert gjort det for lang tid siden«

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) indrømmer, at planen for det nære sundhedsvæsen er en kompleks størrelse. Hun erkender, at der gennem arbejdsprocessen har været knas på linjen. »Det er jo ingen hemmelighed, at der var rygende uenighed.«