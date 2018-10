Sundhedsminister: Ledelsen skal tage ansvar for lægefejl

Nyt lovforslag skal sikre, at ansvaret for lægefejl, der opstår som følge af arbejdsforhold på landets sygehuse, ligger hos ledelsen. Lægelig direktør og regionsdirektør bakker op.

Sundhedsministeren fremsætter snart et lovforslag, der skal sikre, at ansvaret for lægefejl, der skyldes arbejdsforholdene på landets sygehuse, sendes videre til ledelsen. Dermed skal ansvaret ikke pålægges den enkelte sundhedsperson, hvis fejlen skyldes driftsherrens dispositioner og organisering af arbejdet. »Det ér og bliver ledelsens ansvar at sikre en planlægning og en bemanding, der gør det […]