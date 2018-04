Forligsmanden valgte onsdag d. 28 at udskyde den varslede konflikt i 14 dage. Siden har den stået på forhandlinger både på det statslige, regionale og kommunale område.

Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger, og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, er meget tilfredse med, at strejker og lockout er blevet udskudt.

»En omfattende konflikt på landets sygehuse og hospitaler kan ikke undgå at ramme patienterne, og vi håber, at det er muligt at nå en aftale, som kan sikre reallønnen og styrke det offentlige arbejdsmarked, så konflikten kan afblæses,« siger de begge i en pressemeddelelse.

Forligsmanden kan udskyde konflikten 14 dage yderligere. I så fald vil en konflikt kunne træde i kraft d. 6. maj.

Det er stadig økonomien, der er det store stridspunkt i overenskomstforhandlingerne, siger chefforhandleren fra Kommunernes Landsforening (KL), Michael Ziegler (kons.) til DR. Efter 16 timers forhandling på det kommunale område måtte parterne i Forligsinstitutionen skilles uden resultat klokken 02.30 natten til tirsdag.

»Det er stadig økonomien, vi skal forhandle, og man kan roligt sige, at der er et pænt stykke vej igen, før vi kan nå til enighed. Knasterne er hvor store lønstigninger, som der kan gives,« siger Michael Ziegler til DR og fortæller videre, at parterne har prøvet forskellige beregningsmodeller, uden at det førte til et gennembrud.