Overlægeforeningens repræsentantskab besluttede tirsdag aften enstemmigt at bakke op om resultatet for overenskomstforhandlingerne.

Et enigt repræsentantskab i Overlægeforeningen valgte tirsdag 15. maj at bakke op om den overenskomstaftale, som Overlægeforeningen sammen med hovedorganisationen Akademikerne indgik med arbejdsgiverne. »Det glæder mig, at der var så stor opbakning til resultatet fra repræsentantskabet i går. Der er ingen tvivl om, at forliget er blevet til under meget vanskelige vilkår med flere […]