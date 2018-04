13.500 sygeplejersker bliver alligevel ikke omfattet af regionernes lockout, hvis der bryder en konflikt ud. Det skyldes manglende sygeplejersker til at kunne stille nødberedskab.

16.500 sygeplejersker var ifølge Danske Sygeplejeråd oprindeligt omfattet af Danske Regioners lockout. Nu er det nede på 3000 sygeplejersker, der ikke skal møde på arbejde, hvis det kommer til en lockout. Antallets ændring skyldes, at en stor del af afdelingerne ikke har nok fastansatte sygeplejersker til at stille et nødberedskab, hvis konflikten skulle blive optrappet. […]