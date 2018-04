Det kan have konsekvenser for landets læger, hvis der ikke er sygeplejersker nok til at bemande nødberedskaberne under en konflikt, siger formand for Yngre Læger.

Mangel på sygeplejersker vil påvirke læger under konflikt

Der er ikke nok fastansatte sygeplejersker til at bemande de nødberedskaber, der er udtaget til lockout.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd (DSR) i en pressemeddelelse.

»Arbejdsgiverne på det offentlige område har meldt ud med en voldsom og omfattende lockout. Og det viser sig nu ikke overraskende, at den ikke lader sig gennemføre, hvis man også skal sikre den rette bemanding og patienternes sikkerhed. Så lockouten er ved at smuldre på hospitalerne,« siger formand for DSR, Grete Christensen.

Hvis der mangler sygeplejersker i nødberedskaberne, vil lægernes arbejdsgang blive påvirket, mener formanden for Yngre Læger Camilla Rathcke.

»Hvis der ikke er sygeplejersker nok, kan det betyde, at vi som læger ikke kan lave de undersøgelser, operationer eller procedurer, som vi regnede med, at vi skulle lave i de aftalte nødberedskaber. Og det kan betyde, at nogle patienter bliver forsinkede i deres udredning eller behandling,« siger hun.

Ingen vikarer i nødberedskaberne

I seneste uge blev alle børne-, akut- og kræftafdelinger undtaget for en eventuel lockout. På disse afdelinger vil både læger og sygeplejersker kunne gå på arbejde som normalt og hyre vikarer ind, hvis der er brug for det.

På alle landets andre afdelinger vil der derimod skulle forhandles et nødberedskab på plads, som kun må bestå af fastansatte, og det er der ikke nok sygeplejersker til at bemande.

Ifølge DSR kan driften på flere af de største hospitaler udelukkende hænge sammen, når sygeplejerskerne arbejder over, eller der hyres ekstra vikarer ind – og den mulighed har de ikke under en lockout

Hos lægerne står det anderledes til, da de fleste er fastansatte, og der ikke er en brug af vikarer på samme måde. Camilla Rathcke forsikrer, at der er læger nok til at bemande de nødberedskaber, der indtil videre er forhandlet på plads. Men lægernes arbejde vill ifølge hende blive udfordret, hvis der mangler sygeplejersker.

»Hvis der ikke er sygeplejersker nok til at kunne stille et nødberedskab, kan der være funktioner, som vi som læger regnede med at udføre, som kan blive udfordret,« siger hun.