DSAM-formand efter EMA-gennemgang: Nu er det ikke længere præfaktuelt

Da EMA nu har gennemgået forskningsresultaterne omkring hydrochlorthiazid og risikoen for hudkræft, er tiden kommet til at viderebringe oplysningerne til patienterne, mener DSAM-formand Anders Beich, der har været stærkt kritisk over for forløbet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Det, der er støj i det ene øjeblik, kan gå hen og blive viden i det andet, når det først er blevet tygget på.« Sådan siger formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Anders Beich ovenpå den seneste udvikling i sagen om det blodtrykssænkende lægemiddel hydrochlor­thiazid, der er under mistanke for at give en […]