Den Gyldne Tråd 2022: Tingbjerg Changing Diabetes vil løfte sundheden gennem adfærdsændringer

Beboerne i bydelen Tingbjerg har oftere kroniske sygdomme end borgerne i resten af København. Indsatsen Tingbjerg Changing Diabetes forsøger at rette op på den skævhed ved i samarbejde med beboerne at skabe mulighed for at leve sundere. Indsatsen er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022 for sit store arbejde med at fremme sundheden i et udsat boligområde.