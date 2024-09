Kaffe har en næsten mytisk status inden for sundhedsforskning. Nogle mener, at kaffe er sundt, mens andre er sikre på, at det er skidt for helbredet, og at man skal holde forbruget af kaffe nede på et minimum. Netop kaffe og sundhed er et af emnerne på årets Diabetesdag, hvor Dagens Medicin inviterer til konference med nogle af Danmarks førende forskere inden for diabetes og overvægt. En af disse forskere er adjungeret professor Kjeld Hermansen fra Aarhus- og Københavns Universitet,...