Hvert andet år laver Diabetesforeningen en temperaturmåling på, hvordan det går personer med diabetes i Danmark, og hvordan de oplever, at der bliver taget hånd om dem i sundhedsvæsenet. For hver dag et menneske med type 2-diabetes er dysreguleret i forhold til kost, motion, medicin mm., stiger deres risiko for udvikling af følgesygdomme. Om få år vil der være over 400.000 danskere med type 2-diabetes, og derfor ser vi et stort behov for at få gjort noget ved det her...