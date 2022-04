Nu kan diabetikere mod egenbetaling selv vælge en sensorbaseret glukosemåler

Hvis en borger har fået afslag på en kommunalt betalt sensorbaseret glukosemåler, kan borgeren nu via fritvalgsordningen tilvælge glukosemåleren mod selv at betale. I Diabetesforeningen er man tilfreds med den nye mulighed, men man er fortsat kritisk over for den kommunale ulighed i sundhed, som forslaget dækker over. I Ishøj Kommune forventer sagsbehandler, at den nye mulighed vil være mere tidskrævende for kommunen, fordi tilskuddet skal beregnes individuelt.