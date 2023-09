Det vakte stor debat, da Medicintilskudsnævnet i sidste uge valgte at anbefale en afskaffelse af det klausulerede tilskud til den populære diabetesmedicin Ozempic og andre GLP-1-analoger. Det betyder ikke, at alle kan få det, de ønsker sig, men det er vigtigt, at der er en åben debat om denne slags sager Palle Mark Christensen, formand, Medicintilskudsnævnet Vælger Lægemiddelstyrelsen senere på året at følge indstillingen, skal 87.000 danskere have revurderet deres diabetesmedicin, og det har mødt kritik. Både fra Diabetesforeningen, på...