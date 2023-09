Kunstig intelligens har i 2023 for alvor gjort sin indtræden på verdensscenen, hvor især ChatGPT er blevet et velkendt navn for mange. Vi havde en hypotese om, at ChatGPT ville være i stand til at svare på diabetesrelaterede spørgsmål lige så godt som en ekspert, men det kan teknologien ikke endnu Adam Hulman, senior data scientist, Steno Diabetes Center Aarhus I dag bruger millioner af mennesker dagligt chatbotten til alt fra at skrive festsange til at oversætte bøger fra dansk...