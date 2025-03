Unge med type 1-diabetes har en øget risiko for udvikling af forstyrret spisning og spiseforstyrrelser. Det er et af resultaterne af et dansk forskningsarbejde, hvor forskere både har undersøgt prævalensen af forstyrret spisning blandt unge danskere med type 1-diabetes, valideret et dansk spørgeskema inden for området og spurgt de unge ind til, hvordan det påvirker dem, når de skal måles og vejes hver tredje måned. Forskningen peger blandt andet på, at detaljeret overvågning af mad, vægt og blodsukker både i...