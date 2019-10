Diabetesbus skal hjælpe sårbare diabetespatienter i Region Sjælland

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En ny mobil screeningsenhed vil i starten af 2020 blive et nyt tilbud til de diabetespatienter i den sydlige del af Region Sjælland, der har svært ved at efterleve anbefalingerne for screening for diabeteskomplikationer og ofte ikke møder op på hospitalernes diabetesambulatorier. ‘Diabetesbussen’ er for nylig overtaget af Steno Diabetes Center Sjælland fra det nedlagte […]