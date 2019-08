»Det var en fed tid med Alfred«

Michael Perlt Hansen sagde farvel til livet som praktiserende læge for at tage orlov i et halvt år. Tiden brugte han på at passe sit barnebarn Alfred. Det var en investering i familieforholdet, men også i lægevirket, siger han.

Praksisliv og patienter blev skiftet ud med bleskift og babysvømning, da praktiserende læge Michael Perlt Hansen tog orlov for at være dagplejefar for sit barnebarn. I over fire måneder gik den 59-årige hjemme med lille Alfred og fik realiseret en længe næret drøm. »Ideen om at tage en pause fra arbejdet har længe rumsteret i […]