Medicinstuderende kan være en stor hjælp – både nu og i fremtiden

For medicinstuderende kan et deltidsjob i almen praksis både være meningsfyldt og give et indblik i en spændende hverdag. Samtidig får læger og det øvrige personale frigjort tid til andre opgaver, og det gør det til en god investering, siger Mireille Lacroix. PLO-næstformanden håber også, at det vil give flere lyst til at uddanne sig inden for almen medicin.