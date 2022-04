Det store coronaeventyr: Hvis plan A kikser, kan det betale sig at lave ‘en Egon Olsen’

I coronapandemiens begyndelse gik flere forskningsgrupper verden over i gang med at undersøge om steroider kunne bruges til at behandle COVID-19. Det gjorde man også hos CRIC på Rigshospitalet, men man måtte imidlertid stoppe før tid. Men så kom Olsenbanden forskerne til hjælp.