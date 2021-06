Evidensen i sundhedsvæsenet halter

Det vrimler med anbefalinger, guidelines og retnings­linjer i sundhedsvæsenet. Men faktisk er der meget ringe evidens for store dele af aktiviteten, fortæller tre overlæger, ligesom ressourcespildet vurderes til at være stort. Danske Regioner planlægger topmøde om forskning.

Under ti pct. af anbefalingerne i de internationale guidelines, der anvendes inden for intensiv medicin, hviler på et solidt evidensgrundlag.

Det samme niveau ligger kardiologien på, og inden for onkologien er det endnu værre: Her er kun seks pct. af anbefalingerne baseret på evidens af høj kvalitet.

Det fremgår af indlæg publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter som f.eks. Intensive Care Medicine, Journal of Clinical Oncology og Journal of the American Medical Association (JAMA).

Og selv om der forskes i ét væk, og anbefalinger ajourføres hele tiden, så bliver situationen ikke nødvendigvis bedre.

I en undersøgelse om kardiologi, som blev publiceret i 2018 i JAMA, fandt et forskerhold f.eks., at lidt over otte pct. af anbefalingerne i de amerikanske guidelines inden for specialet var af høj kvalitet. Det vil sige, at de hvilede på enten flere mindre randomiserede, kontrollerede, kliniske forsøg eller ét stort studie af samme kaliber.

Ti år inden lå niveauet af god evidens i anbefalingerne på knap 12 pct. Antallet af evidensbaserede anbefalinger, udtrykt i procent, var altså faldet i løbet af de ti år.

Som forfatterne lakonisk konkluderer, så ‘lader dette mønster ikke til at have forbedret sig på nogen meningsfuld måde mellem 2008 og 2018’.

De kardiologiske forskere undersøgte også de europæiske guidelines, og her var resultatet lidt bedre. Her var 14,2 pct. af anbefalingerne i den seneste undersøgelse baseret på høj evidens. Men også her var procenten faldet i løbet af ti år, og over halvdelen af anbefalingerne hvilede stadig ikke på andet end eksperternes egne meninger.

Anbefalinger uden god evidens

Den mangelfulde evidens kan have flere årsager.

Steen Dalby Kristensen, formand for Dansk Cardiologisk Selskab og professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, har været med til at udarbejde adskillige guidelines på europæisk plan og kender udmærket til den sparsomme evidens.

»Det er meget ønskeligt, at vi havde noget mere evidens, nogle flere undersøgelser og mere forskning. Men jeg tror aldrig, at vi kommer op på 100 pct.,« siger han.

Der er også rigtig mange andre ting, hvor der mangler evidens, f.eks. hvilken slags udredning med eller uden diverse scanninger, eller hvilken slags kirurgi? Lotte Engell-Nørregård, formand, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

»Der er nogle tilfælde, hvor det er svært at lave studier, medfødt hjertesygdom f.eks. Det er ret sjældne tilfælde, og man har ikke så mange patienter, der har en bestemt hjertemisdannelse, så man kan ikke randomisere til forskellige behandlinger, for grupperne skal have en vis størrelse,« forklarer han.

»Så man er nødt til at bruge de erfaringer, man gennem årene har erhvervet.«

For det er heller ikke acceptabelt at undlade behandling på grund af ufuldstændig evidens.

»Det er jo et behov, og samfundet efterspørger behandling, så man er i nogle situationer nødt til at komme med nogle rekommandationer, hvor der faktisk ikke er god evidens. Det gør vi typisk ved, at en gruppe af eksperter når en eller anden konsensus,« siger Steen Dalby Kristensen.

Den gamle behandling

Hvad angår lægemidler, er processen ret standardiseret, og der gennemføres typisk randomiserede forsøg i flere stadier, før noget godkendes. Men hvad med den gamle medicin, som er blevet godkendt, måske under helt andre forudsætninger, for mange år siden?

Det er svært at skaffe finansiering til den slags forsøg, påpeger Steen Dalby Kristensen.

»Der er nogle områder, som ikke er kommercielt interessante overhovedet, og der tænker jeg, at offentlige midler er nødvendige. Jeg siger ikke, at staten ikke gør noget, men jeg tror egentlig, at ret meget af denne forskning bygger på, at vi har store fonde og patientforeninger,« siger han.

F.eks. er det Hjerteforeningen, der finansierer et studie af mangeårig praksis – noget ‘gammelt’ – om de betablokkere, der længe er blevet givet til patienter efter blodprop i hjertet.

»Behandlingen af blodpropper for 30 år siden var meget anderledes end nu, og der kan man godt begynde at komme i tvivl om, hvorvidt det stadig er en god ide (at give betablokkere, red.). Det er man ved at lave en undersøgelse af,« siger Steen Dalby Kristensen med henvisning til forskningsprojektet DANBLOCK.

Der er flere andre eksempler på den type forskning inden for kardiologien, og den ikke-offentlige finansiering går igen. Det kunne Steen Dalby Kristensen godt tænke sig var anderledes.

»Jeg synes, at det ville være på sin plads, at regionerne brugte en vis del af de penge, de får fra staten til driften af sundhedsvæsenet, på forskning,« siger han.

Men han er samtidig med på, at det er op ad bakke, så længe der ikke er politisk fokus på området.

»Der er regionale fonde, men der er ikke tale om kæmpestore beløb. Forskning ligger ikke særligt højt på hitlisten. Det er en politisk diskussion, for der er også mange andre ting, der koster penge.«

Etiske hindringer

Der er andre forklaringer på den sparsomme evidens i sundhedsvæsenet.

Formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), overlæge Lotte Engell-Nørregård, Herlev Hospital, nævner bl.a., at der kan være etiske forhold, der gør, at et studie – f.eks. inden for medicinsk terapi – må stoppe, før det egentlig er færdigt.

Det offentlige har forladt den kliniske forskning, der ikke handler om innovation eller kommercialisering Anders Perner, overlæge, Rigshospitalets intensivafdeling

»Lad os sige, at man har en standardbehandling inden for kemoterapi og en ny behandling, som man sammenligner med. Så får man nogle resultater og en god forklaring på, hvorfor det virker. Hvis studiet måske kun er på nogle få hundrede mennesker, men viser en effekt, så er det ikke særlig høj evidens i forhold til en metaanalyse. Men etisk kan man heller ikke lavet studiet igen og igen, hvis man er rimeligt overbevist om, at det virker,« siger hun.

Fordi behandlingen er så giftig for mennesker, kan man således af etiske hensyn være nødt til at acceptere lavere evidens. Til gengæld kan man følge op på f.eks. en ny behandling, gerne ved brug af registerdata.

»Når vi kigger på data på f.eks. bivirkninger, så ser vi på, om det passer med, hvad vi har set tidligere. På den måde prøver vi at dobbelttjekke, at det nye ikke er mere giftigt end standardbehandlingen,« siger Lotte Engell-Nørregård og peger på, at det princip også er den måde, som Medicinrådet arbejder på.

Rådets formål er netop at holde ny – og ofte dyr – behandling op mod den tidligere for at vurdere både effekt og økonomi.

Inden for medicinsk onkologisk behandling kan det også lægge en begrænsning på forskningen og dermed evidensen, at patienterne ganske enkelt er meget syge. Derfor kan man ikke tillade sig at give placebo. Man er nødt til at teste gammelt og nyt, eller den ene slags behandling op mod den anden.

Det velkendte har trange kår

Fraværet af evidens gælder ikke kun den medicinske del af cancerbekæmpelsen.

Foto: Kåre Viemose

»Der er også rigtig mange andre ting, hvor der mangler evidens, f.eks. hvilken slags udredning med eller uden diverse scanninger, eller hvilken slags kirurgi? Det dækker den artikel (om evidens inden for onkologien publiceret i Journal of Clinical Oncology, red.) også over. Det er ikke kun den medicinske del,« siger Lotte Engell-Nørregård.

I den forbindelse peger hun på Behandlingsrådet, som er helt nystartet, og som er en art pendant til Medicinrådet. Behandlingsrådets formål er at evaluere, om udgifterne til en behandling eller teknologi i sundhedsvæsenet står mål med effekten for patienterne.

»Det er netop sådan nogle problemer, man prøver at adressere ved at lave Behandlingsrådet,« siger hun.

Ligesom kardiologernes formand peger hun på, at det som forsker er vanskeligt at få gennemført forsøg, der vedrører velkendte metoder.

»Man skal som læge hele tiden forholde sig kritisk til det, man laver. Men det er svært at få penge til den slags forsøg. Hvis man gerne vil lave noget meget nede på jorden og dagligdags, som ikke er ny medicin og ikke lige er det, der er inde i varmen, så er det svært,« siger hun.

Men det er ikke det eneste problem. Med det stærke fokus på produktion i sundhedsvæsenet er det også et spørgsmål om en anden slags ressourcer, nemlig tid.

»Det er en meget sund tankegang, men det er svært at få tiden til at få det udført,« siger hun.

Forskningen fattes finanser

Vel vidende at det er vanskeligt, findes der forskere, der har specialiseret sig i at teste eksisterende behandlinger og hverdagens praksis. En af dem er professor og overlæge på Rigshospitalet Anders Perner.

Han er enig med sine to kolleger fra kardiologien og onkologien i, at finansieringen halter.

Tre niveauer af evidens Definitionen af, hvad der er god og dårlig evidens, kan svinge fra studie til studie. Følgende definition stammer fra en undersøgelse vedrørende kardiologi publiceret i JAMA i 2019: A: Høj evidens: Baseret på data fra flere randomiserede, kontrollerede forsøg eller et enkelt stort sådant forsøg. B: Middel evidens: Baseret på data fra observationsstudier eller et enkelt randomiseret, kontrolleret forsøg. C: Lav evidens: Udelukkende baseret på eksperters erfaringer.

»Der er aldrig rigtig taget fat på de problemer. For hvem skal betale for det?« som han siger.

I hans optik burde det være en offentlig opgave at forske i de behandlinger, der tilbydes i det offentlige. Men i Danmark er det ikke en prioriteret opgave.

»Det offentlige har forladt den kliniske forskning, der ikke handler om innovation eller kommercialisering,« siger Anders Perner.

»Sundhedsvæsenet bruger 120 mia. kr. om året på ting, hvor mindst halvdelen ikke er testet ordentligt.«

Kæmpe spild i sundhedsvæsenet

Som om det ikke var nok, er der noget, der tyder på, at mange behandlinger slet ikke gavner patienterne. Tal fra Canada, USA og Storbritannien peger mod, at andelen ligger på 20-30 pct.

De beregninger er foretaget i regi af kampagnen Choosing Wisely, som i Danmark har fået navnet ‘Vælg Klogt’ og er etableret i et samarbejde mellem Danske Regioner, Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Her anslås spildet i sundhedsvæsenet i Danmark til at ligge på 20 pct.

Altsammen tyder i Anders Perners optik på, at der burde forskes langt mere i den kliniske hverdag. Først og fremmest for patienternes skyld.

»Spildet skader jo patienterne. Det er forstemmende, at samfundet ikke kan finde ud af at gøre det rigtige, nemlig at investere i at finde den bedst mulige behandling til flest mulige patienter hurtigst muligt.«

Helt uden adgang til offentlig finansiering er området dog ikke. Danske Regioner har en fælles såkaldt medicin- og behandlingspulje til denne type uafhængig klinisk forskning på 20 mio. kr. om året. I 2020 rakte puljen til at støtte seks forskningsprojekter.

Til sammenligning er alene Novo Nordisk Fondens pulje til ikke-kommerciel, forskerinitieret forskning fire gange så stor: 80 mio. kr. om året.

De enkelte regioner har desuden egne fonde, som dog ikke specifikt er målrettet denne slags forskning, hvor man tester velkendte behandlinger og dagligdagens praksis. Her er der snarere fokus på at udvikle nyt. I alt har de fem regioner afsat 82 mio. kr. i år i deres respektive forskningsfonde.

Topmøde på vej

En vis politisk interesse har dog manifesteret sig. F.eks. blev der i foråret 2018 afholdt et debatmøde på Christiansborg om emnet med deltagelse af både forskere, interesseorganisationer, fonde og politikere.

Indtil videre har det ikke ført til kolossale ændringer for den uafhængige, kliniske forskning. Der er til gengæld for ganske nylig kommet en ‘life science’-strategi fra Erhvervsministeriet.

At afsenderen er netop Erhvervsministeriet tilsiger, at fokus ligger på udvikling af noget nyt – typisk inden for den lægemiddelindustri, hvor Danmark i forvejen har en solid position – og helst noget, der kan eksporteres.

Men måske-måske er der en ændring på vej.

Danske Regioner oplyser i en mail, at organisationen er ‘i gang med at afsøge forskellige muligheder for, hvordan vi kan sikre gode vilkår for forskningen og den uafhængige kliniske forskning’.

Bl.a. planlægger organisationen at afholde et topmøde til sommer, hvor emnet skal debatteres. Organisationen er p.t. i gang med at finde en egnet dato og sammensætte programmet.