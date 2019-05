Det er letkøbt at sige, at der diagnostiseres for meget

Når Mads Koch Hansen i Stikpillen skriver: »Jeg ser et stort overforbrug af diagnostiske ydelser, alt for meget medicin og alt for mange operationer«, vil jeg gerne vide noget om evidensen af den udtalelse. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er noget man siger på ledelsesgangene rundt omkring, og jo oftere man siger det, […]