Styrelsen for Patientsikkerhed skal evalueres. Det skal den i henhold til Sundhedsloven nr. 656 af 8. juni 2016 efter at styrelsens fremtidige tilsyn med behandlingssteder blev omlagt til et risikobaseret tilsyn. Samtidigt blev der indført en række nye sanktioner overfor sundhedspersoner, som er til fare for patientsikkerheden. Det fremgår af bemærkninger til loven, at der […]