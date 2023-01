55 pct. af respondenterne i et nyligt gennemført arbejdsmiljøsurvey for læger i akutmodtagelsen følte sig helt eller delvist udbrændte. Det har direkte konsekvenser for patientsikkerheden.

Den nye SVM-regerings udspil om en akutplan med to mia. kr. til at ‘robustgøre’ akutmodtagelserne og afvikle ventelister er en vigtig markering af akutområdets betydning for hele det danske sundhedsvæsen og et første skridt henimod genoprettelse af forholdene i sundhedsvæsenet fra før coronakrisen.

Sandheden er dog, at akutmodtagelserne forud for krisen hverken var robuste eller i stand til at håndtere den demografiske udfordring, som hele sundhedsvæsenet aktuelt står over for. En regelret robustgørelse af akutmodtagelserne vil kræve et meget større fokus på personalets arbejdsforhold samt en løbende investering i de organisatoriske rammer omkring landets største patientgruppe – de akutte patienter – hvis behov alt for længe er blevet negligeret.

En nylig metaanalyse fra BMJ, British Medical Journal, fandt, at risikoen for fejl og patientskade mere end fordobles, når sundhedspersonalet er udbrændt

Måske fordi patientgruppen anses som broget og udefinerbar, selvom den i virkeligheden kan beskrives med ganske få ord: Dig og mig.

Vi får alle på et tidspunkt i vores liv behov for akut hjælp, hvad enten det er til os selv eller vores pårørende, og det er et sundhedsvæsens pligt at skabe de nødvendige rammer, der sikrer, at vi vil kunne få rettidig, effektiv og korrekt behandling den dag, vi rammes af akut sygdom.

Speciallæger betaler prisen

Med indførelsen af et speciale i akutmedicin i 2017 gjorde Sundhedsstyrelsen det muligt endelig at etablere en sundhedspersonalegruppe dedikeret til at forbedre og garantere forholdene i akutmodtagelserne.

Fremfor yngste og mest uerfarne læge i front står der nu mange steder speciallæger i akutmedicin klar til at modtage og behandle patienter med akutte tilstande af enhver art, døgnet rundt. Det har allerede har givet resultater i form af en øget overlevelse i de selvstændige akutmodtagelser, sammenlignet med fortidens silo-inddelte ‘virtuelle’ modtagelser (1). Men det har ikke været gratis for dem, der har valgt at gå forrest og bane vejen.

I en nylig rundspørge, som Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) gennemførte blandt læger på akutmodtagelserne rundt om i landet, fandt vi, at 55 pct. af respondenterne følte sig helt eller delvist udbrændte (2).

Blandt hoveduddannelseslægerne i akutmedicin var andelen endnu større og lå på 60 pct., mens kun to ud af tre af disse svarede, at de sandsynligt, eller meget sandsynligt, ville forblive i specialet på den lange bane.

Disse bekymrende tal skal ses i lyset af, at 65 pct. af respondenterne var enten glade eller meget glade, når de var på arbejde, mens hele 85 pct. fandt arbejdet i akutmodtagelserne meningsfuldt.

Dårlig trivsel har konsekvenser

Den høje selvrapporterede udbrændthed er ikke kun bekymrende for lægerne eller specialet. Det akutmedicinske personales trivsel er nemlig direkte forbundet med patientsikkerheden.

En nylig metaanalyse fra BMJ, British Medical Journal, fandt, at risikoen for fejl og patientskade mere end fordobles, når sundhedspersonalet er udbrændt (3).

Sammenholdt med et engelsk studie, der fandt, at der for hver 82 patienter, der venter mere end 6-8 timer i akutmodtagelsen, finder ét ekstra dødsfald sted (4), og det faktum, at ventetiden på akutmodtagelsen stiger proportionelt med graden af udbrændthed blandt lægerne på afdelingen (5), bliver det åbenlyst, at arbejdsmiljøet i akutmodtagelserne må forbedres – for patienternes og de ansattes skyld.

I det nyligt gennemførte arbejdsmiljøsurvey fra DASEM og YDAM var det bemanding, bureaukrati og arbejdsbelastningen, der prægede arbejdsmiljøet i akutmodtagelsen mest negativt. Også antallet og længden af vagterne bidrog negativt, mens tilgængeligheden af supervision, undervisning og kollegerne var positive indflydelser.

Travlhed vil dog altid være en præmis i akutmodtagelsen. Alligevel skal patienterne døgnet rundt kunne forvente samme høje kvalitet i behandlingen.

Et sundhedsvæsen med en øget dødelighed i akutmodtagelserne om natten og i weekenden, som det var tilfældet inden den akutmedicinske speciallæge kom i front (6), forbliver uacceptabelt. Da brystsmerter lige så vel kan være et perforeret mavesår eller en punkteret lunge som en blodprop i hjertet, er svaret heller ikke at flytte de akutte patienter væk fra akutmodtagelsen, eller erstatte akutmedicinere med andre speciallæger på tilkald.

Fokus må derfor være på at optimere de forhold, sundhedspersonalet i akutmodtagelsen arbejder under.

Arbejdsmiljø skal løftes

Det skal først og fremmest ske ved at sikre et tilstrækkeligt antal speciallæger i akutmedicin. Der vil være behov for 600-700 speciallæger for at kunne levere den nødvendige bemanding på alle landets 21 akutmodtagelser. Med den nuværende dimensionering vil det tage 20-30 år at nå i mål med dette (7).

DASEM og YDAM foreslår derudover et opgør med ideen om, at vi som læger fortsat kan forvente at kunne være på arbejde i 17-24 timer i streg og levere samme behandlingskvalitet. En fremtidig overenskomst må sikre muligheden for vagter af maks. 10 timers varighed i akutmodtagelsen, som det er tilfældet i mange andre lande.

Akutafdelingens høje arbejdsintensitet uanset tidspunkt på døgnet nødvendiggør desuden en længere restitueringsperiode. DASEM og YDAM foreslår derfor at indføre den samme mulighed for at lade de ‘ubekvemme’ timer fra kl. 21-07 samt i weekender og på helligdage tælle 1,5-2 gange i timetallet, som man har indført i Sverige (ii).

Slutteligt vil det som konsekvens af den høje beslutningsdensitet, som arbejdet i akutmodtagelsen indebærer, for at modvirke udbrændthed være nødvendigt at indføre såkaldt ‘ikke-klinisk’ arbejdstidii.

Denne arbejdstid skal rettes mod kvalitetssikring og personlig, faglig udvikling foruden undervisning og forskning og kan bidrage til at sikre den samme høje og evidensbaserede behandling for de akutte patienter som for enhver anden patientgruppe.

Det står klart, at ovenstående ikke kan lade sig gøre alene med en ellers lovende akutpakke, som regeringen aktuelt har lagt op til.

Løsningen på sundhedsvæsenets potentielt største krise på akutområdet vil kræve langsigtede og målrettede investeringer i akutmodtagelsernes arbejdsforhold.

Under de nuværende økonomiske rammer kan det måske synes urealistisk, men alternativet tegner til at være langt værre og vil vise sig i form af direkte og uacceptable konsekvenser for den eneste patientgruppe, som vi alle på et eller andet tidspunkt vil være en del af.

Referencer:

1. Moellekaer, A. , Kirkegaard, H. , Vest-Hansen, B. , Duvald, I. , Eskildsen, J. , Obel, B. & Madsen, B. (2020): ’Risk of death within 7 days of discharge from emergency departments with different organizational models’, European Journal of Emergency Medicine, 27 (1), 27-32. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000596.

2. Dansk Selskab for Akutmedicin og Yngre Danske Akutmedicinere: ‘Referat fra første arbejdsmiljøsymposium for læger i akutmedicin’. www.akutmedicineren.dk

3. Hodkinson et al.: ‘Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: systematic review and meta-analysis’, BMJ sep. 2022

4. Jones et al.: ‘Association between delays to patient admission from the emergency department and all-cause 30-day mortality’, Emergency Medicine Journal 2022;39:168-173.

5. Stefano et al.: ‘Effect of emergency physician burnout on patient waiting times’. Intern Emerg Med. 2018 Apr;13(3):421-428.

6. Duvald I, Moellekaer A, Boysen MA, Vest-Hansen B. ‘Linking the severity of illness and the weekend effect: a cohort study examining emergency department visits’. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2018 Sep 5;26(1):72. doi: 10.1186/s13049-018-0542-x. PMID: 30185223; PMCID: PMC6125948.

7. Dansk Selskab for Akutmedicin og Yngre Danske Akutmedicinere. ‘Hvem taler de akutte patienters sag?’ 24. nov. 2021. https://dasem.dk/holdningspapir/