Flere studier har indikeret, at der er en kobling mellem lave niveauer af D-vitamin i blodet hos moderen under graviditeten og det ufødte barns risiko for udvikling af ADHD og autisme. Den sammenhæng kan danske forskere nu bekræfte i et stort studie, hvori forskerne ikke kun har identificeret sammenhængen, men også undersøgt, om det er muligt at mindske risikoen for udvikling af ADHD og autisme gennem kosttilskud med D-vitamin under graviditeten. På verdensplan har i omegnen af 50 pct. af...