DEBAT: De medicinske afdelinger er ikke rustet til at håndtere de farligste og mest komplekse misbrugstilfælde, derfor bør der etableres en regional specialiseret afdeling for hospitalsbehandling af aggressive stofbrugere, mener læge og regionsrådskandidat for Liberal Alliance.

I foråret blev en sygeplejerske på Hvidovre Hospital groft overfaldet og forsøgt kvalt af en patient i rus. En medpatient, der forsøgte at hjælpe, blev også overfaldet.

Kort tid efter skete endnu en voldsepisode samme sted, denne gang rettet mod en sygeplejerske og en portør.

Det er desværre kun toppen af isbjerget. Der er adskillige lignende episoder med vold, trusler og materielle skader – men heldigvis ikke alle så voldsomme som disse eksempler.

De seneste måneders episoder med overfald på sundhedspersonale og medpatienter fra udadreagerende patienter indlagt under påvirkning af euforiserende stoffer har gjort det smertefuldt klart: Vores medicinske afdelinger er ikke indrettet eller rustet til at håndtere de farligste og mest komplekse misbrugstilfælde.

Vi udsætter i dag både personale og medpatienter for en uacceptabel risiko, fordi vi ikke har en tilstrækkeligt specialiseret tilgang.

Det er en kedelig tendens, hvis vagter skal være en del af hverdagen på hospitalerne.

Når patienter med alvorligt stofmisbrug som f.eks. GHB eller blandingsmisbrug indlægges til ‘afrusning’, sker det ofte på almindelige somatiske sengeafsnit. Her skal sygeplejersker og læger, der kan være højt specialiserede i f.eks. hjertesygdomme, behandle og pleje patienter med svære intoksikationer og ofte komplekse underliggende psykiatriske diagnoser. Det har de hverken den tilstrækkelige uddannelse i eller erfaring med. Og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er ikke til stede.

En kedelig tendens

Vi ser en ærgerlig udvikling, hvor voldsomme og komplekse stofbrugeres rus bliver mere hyppige. Stoffer som GHB ses oftere, og kræver specialiseret behandling herunder med brug af lægemidlet Natriumoxybat.

Patienter der er påvirkede af GHB har en ofte uforudsigelig adfærd, formentlig grundet den korte halveringstid og snævre terapeutiske interval. Det medvirker til, at den rolige patient hurtigt kan blive voldsomt abstinent og voldelig.

Når komplekse stofbrugere med uforudsigelig og til tider voldelig adfærd placeres i rammer, der ikke er designet til den type adfærd, kompleksitet og uforudsigelighed, går det galt. Det handler ikke kun om sikkerhed – det handler også om faglighed.

For behandling af akutte intoksikationer, abstinenser og psykose hos denne gruppe kræver psykiatrisk faglighed, en særlig organisation og et målrettet beredskab. Det har almindelige somatiske afdelinger ikke.

På Hvidovre Hospital har man indført vagter og styrket portørernes tilstedeværelse. Det er en kedelig tendens, hvis vagter skal være en del af hverdagen på hospitalerne. Sundhedspersonalet skal ikke fungere som udsmidere eller sikkerhedsvagter – de skal kunne udføre deres arbejde trygt og fagligt forsvarligt.

En specialafdeling for højrisiko-afrusning og misbrugspsykiatri

Jeg vil derfor foreslå at etablere en regional, højt specialiseret enhed i Region Østdanmark, der skal håndtere patienter med højrisiko-intoksikation og aggressiv adfærd.

Enheden skal være forankret tværfagligt mellem psykiatrien og somatikken og rumme både psykiatriske, medicinske og socialmedicinske kompetencer.

Den foreslåede specialafdeling skal være døgnbemandet med personale med ekspertise i misbrugsmedicin og psykiatri, have adgang til akut anæstesiologisk og intensiv støtte, være fysisk og sikkerhedsmæssigt gearet til højrisikopatienter og placeret centralt i regionen. Afdelingen bør samarbejde tæt med misbrugscentre og kommunale aktører.

Målgruppen er patienter med aggressiv adfærd under rus eller abstinens, komplekse stofrelaterede forgiftninger (f.eks. GHB og blandingsmisbrug), psykiatrisk komorbiditet eller patienter, som vurderes for risikable for almindelige somatiske afdelinger.

Sundhedspersonale skal kunne gå trygt på arbejde. Derfor har vi brug for en specialiseret afdeling, så vi samler de aggressive patienter et sted, der er gearet til at tage sig af dem, for på den måde at mindske risikoen for vold på resten af regionens sygehuse.