Hvis én i din nærmeste familie har været diagnosticeret med depression, fordobler det din risiko for selv at udvikle depression. Den øgede risiko er uafhængig af, om der er tale om mor, far, helsøskende eller halvsøskende, og om du er en mand eller kvinde. Det viser et stort dansk kohortestudie i JAMA Psychiatry med knap tre mio. danskere, der er født mellem 1960 og 2003. »Studiet kan være med til at gøre os klogere på, hvem der bliver ramt af...