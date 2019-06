Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder vi ud fra, at de grundlæggende systemer, strukturer og arbejdsgange er afgørende for sikkerheden. Danske sundhedsprofessionelle skal have de skarpeste kompetencer, og det har de, men patienternes sikkerhed må ikke afhænge af, om lægen eller sygeplejersken har en god eller dårlig dag. Samtidig tror vi på, at enkeltpersoner kan […]