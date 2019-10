Danske Regioner erkender behov for overvågning af lange fastholdelser

Så længe vi ikke nationalt monitorerer lange fastholdelser i psykiatrien, vil det være skjult for omverdenen, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Men hun siger nej til lovændring.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fastholdelser er også en form for tvang. Og da det er en politisk målsætning, at alle former for tvang skal nedbringes, er det vigtigt, at vi fra nationalt hold kan følge med i, hvor længe regionernes psykiatriske hospitaler fastholder deres patienter. Sådan lyder det fra formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen […]