Danske læger underkender europæiske retningslinjer

Nye europæiske retningslinjer for forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom bliver ikke 100 pct. indarbejdet i Danmark. Danske læger mener, at evidensen bag en række af anbefalingerne er for usikker. DSAM roser, og Hjerteforeningen er indforstået med den danske enegang.

En arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab har vurderet de seneste guidelines vedrørende dyslipidæmi – forstyrrelser i blodets indhold af fedstoffer som f.eks. kolesterol – fra det europæiske moderselskab med henblik på at indarbejde dem i de danske retningslinjer.

Normalt er de danske hjertelæger enige med deres europæiske kolleger om, hvad der skal anbefales til hvilke patienter, hvornår.

Men ikke denne gang.

For en række patientkategorier vurderer arbejdsgruppen – som ud over hjertelæger også bestod af repræsentanter for endokrinologernes, karkirurgernes, nefrologernes og neurologernes respektive faglige selskaber – at den forskning, der har overbevist de europæiske kolleger, ikke er solid nok.

Fra 1,8 til 1,4 mmol/l

Overordnet anbefaler de europæiske guidelines, at en stor gruppe patienter med meget høj risiko for hjerte-kar-sygdom skal have LDL-kolesteroltallet endnu længere ned end den nuværende målværdi på 1,8 mmol/l. Nemlig under 1,4 mmol/l (foruden det samtidige mål om mindst en halvering i forhold til patientens udgangspunkt).

Det mål er de danske læger enige i for bestemte patientkategorier – de sygeste af de syge.

»Der, hvor der er mest evidens, siger vi ja tak – og den bedste evidens på, at kolesteroltallet skal så langt ned, har vi på patienter med dokumenteret åreforkalkning i hjertet. I denne gruppe er det de sygeste patienter, som har mest gavn af at få kolesteroltallet langt ned, og dem vil vi gerne have ned på1,4 mmol/l. Også selv om vi så til en del patienter vil blive nødt til at anvende de dyre PCSK9 hæmmere«, siger arbejdsgruppens formand, overlæge Merete Heitmann, Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Blandt de sygeste syge i denne sammenhæng er også patienter med kendt iskæmisk sygdom, som f.eks. har haft en blodprop, tidligere er blevet bypass opereret eller har fået en ballonoperation.

Derimod afviser de danske læger at anbefale, at andre grupper som f.eks. sukkersygepatienter, patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med blodprop i hjernen uden kendt hjerte-kar-sygdom skal så langt ned.

»Der mangler tilstrækkelig evidens for, at man for de patienter skal helt ned til de nye europæiske mål. Hvis alle disse mange patienter skal så langt ned i LDL kolesterol, vil det for en stor del betyde, at de skal have lagt de dyre PCSK9 hæmmere oven i de statiner og den ezetimib, som de får i forvejen. Hvis så mange skal have dyr medicin, skal evidensen være overbevisende. Det er den ikke for nærværende«, siger Merete Heitmann.

For de patienter holder de danske specialister derfor fast i de hidtidige grænseværdier.

Flere studier, tak

Ifølge Merete Heitmann er det sjældent, at europæiske retningslinjer fraviges i Danmark. At det sker nu, skyldes dog ikke, at de studier, der ligger til grund for de europæiske anbefalinger, er dårlige.

»Der er to outcome studier på PCSK9 hæmmere, og de er rigtig gode, men de er primært lavet på patienter, som har haft blodprop i hjertet eller iskæmisk hjertesygdom – ikke andre patientgrupper. Der ligger studier og analyser af undergrupper, som viser effekt (af PCSK9 hæmmere, red.), men det er få studier. Vi vil gerne se flere«, siger hun.

»Vi tror på, at det for rigtig mange patientgrupper er en fordel at få kolesteroltallet så langt ned som muligt, men evidensen skal være i orden. Måske er der bedre evidens, når vi skal revidere næste gang«.

Dansk Cardiologisk Selskab giver de nationale retningslinjer et årligt tjek, mens de europæiske guidelines revideres noget sjældnere og uden en fast tidsplan.

»Videnskaben ændrer sig jo ikke«

Det er dog set før, at eksperter et sted – som i dette tilfælde Danmark – kan komme til andre fortolkninger og anbefalinger end kolleger andre steder, selv om de kigger på de samme videnskabelige studier.

Professor, overlæge Børge Nordestgaard, Institut for Klinisk Medicin, Herlev-Gentofte Hospital var for nogle år siden med til at kortlægge netop den type forskelle ved at sammenligne guidelines for brugen af statiner til forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i hhv. USA, Canada, Storbritannien og det øvrige Europa.

»Nogle af dem kommer med helt forskellig rådgivning på baggrund af nøjagtig samme evidens«, siger han.

Nogle af forskellene kan skyldes helt praktiske lokale forhold.

»Det kan f.eks. være, hvilke medicintyper er tilgængelige, og det giver fin mening. Men videnskaben ændrer sig jo ikke. Jeg har selv siddet i mange konsensussøgende arbejdsgrupper, og så sidder man og vurderer. Det er subjektive valg«, forklarer han.

»Og der kan også godt være noget politisk indblandet«.

Ros fra almen praksis

Retningslinjer kan udmærket være udformet på basis af faglighed, men de risikerer nemt at blive netop politiske, alene fordi de nødvendigvis må indebære en prioritering.

»Det betyder rigtig meget, hvor de sætter de grænser. Det skal være velbelyst, hvor mange skal behandles i forhold til hvor mange, der får glæde af det. Hvor mange mennesker vil man gøre til patienter for at forebygge én blodprop?«, siger Anders Beich, formand for de praktiserende lægers faglige selskab DSAM.

De praktiserende lægers rolle er afgørende for at få opsporet patienter, der kan være relevante at tilbyde bestemte behandlinger.

Anders Beich har ros til overs for, at arbejdsgruppen under Dansk Cardiologisk Selskab vælger en mere konservativ linje, end de europæiske retningslinjer foreskriver.

»Det er meget positivt, at de danske kardiologer tør tage et fagligt standpunkt, som måske afviger en lille smule fra det tunge europæiske selskab«, siger han.

Han peger også på, at »man kan se, at en del af de folk, som sidder i det europæiske selskabs arbejdsgruppe, har stærke bånd til industrien«.

»Det er big business dette her. Hvis man kan vise noget godt (i et videnskabeligt studie, red.), så skal man selvfølgelig indføre det, men hvor meget skal der til, før vi skal foreslå noget til patienten?«, spørger han retorisk.

Han understreger, at det ikke handler om, at praktiserende læger er imod medicin per se, men at den skal bruges til de rette, nemlig de syge og dem, hvor risikokurven ikke er flad.

»Lige så vigtigt det er, at lade raske være raske, er det at få øje på de uopdagede højrisikanter – det kunne i dette tilfælde f.eks. være dem med familiært højt kolesterol. Der er det åbenlyst, hvad gevinsten er«, som han siger.

Patienternes stemme

Dem, det hele drejer sig om – patienterne – er indforstået med den danske enegang.

»Den største betydning er nok i den primære forebyggelse, hvor man (den danske arbejdsgruppe, red.) ikke går helt ned til det niveau, som man lægger op til i den europæiske guideline. Det gælder også risikogrupper som diabetikere osv.«, siger forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

»Man er måske lidt restriktiv, men det er vigtigt at holde in mente, hvilke konsekvenser det har. For hvis man skal være så aggressiv i behandlingen, så må man tage andre midler i brug, især PCSK9 hæmmere«, siger han.

»Jeg synes, det er en pragmatisk tilgang at sige, at vi er med på de nye, lave målværdier til patienter med erkendt hjertesygdom, især iskæmisk hjertesygdom, og så venter vi på at få forbedret evidens på området for primær forebyggelse«.