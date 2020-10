Uenighed om praktiserende ­lægers osteoporoseindsats

Dansk Selskab for Almen Medicin barsler med en ny behandlingsvejledning for osteoporose til praktiserende læger som erstatning for en næsten 20 år gammel gældende vejledning. De praktiserende læger er bekymrede for unødig sygeliggørelse, men Osteoporoseforeningen efterlyser mere systematisk fokus.