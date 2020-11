Mens forslaget til epidemilov er i høringen, tøver Lægeforeningen og DSAM ikke med at udtrykke alvorlige betænkeligheder. Lovforslaget giver blandt andet mulighed for tvangsvaccinering, og det vækker bekymring, både i forhold til læge-patientrelationen og retssikkerheden.

Hvis udkastet til en ny epidemilov bliver vedtaget i Folketinget, betyder det, at sundhedsmyndighederne får en lang række vidtrækkende beføjelser, der blandt andet handler om tvangsvaccination og mulighed for at påbyde borgere at gå i isolation eller behandling.

Det mener både Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

»Et af de håndtag, som ministeren kan tage i brug, er en pligt til at lade sig vaccinere mod en alment farlig eller en sygdom af kritisk vigtighed for hele samfundet. Det er meget vidtgående, og jeg tror ikke, at der er nogen, der ønsker at forestille sig det scenarium. Det bør være absolut sidste løsning. For os er det afgørende i denne sag, at patienternes retssikkerhed er den samme, som når der gives påbud om f.eks. indlæggelse eller isolation. F.eks., at man har forsøgt at få personen til at medvirke frivilligt til vaccination,« siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Muligheden for netop tvangsvaccination bekymrer også de praktiserende læger, der frygter, at det vil gå ud over relationen mellem læge og patient.

»Det kommer til at påvirke vores rolle som læger, at vi bliver involveret i sådan noget tvang, som ligger klar i skuffen. Vi har brug for patienternes tillid. Og borgernes tillid,« siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) til Ekstrabladet

DSAM vil kæmpe for, at netop tvangsvaccinationer bliver fjernet fra lovgivningen, også fordi man risikerer, at tvangsbegrebet kan skabe yderligere skepsis hos dem, der allerede er tvivlende over for vacciner.

Læger vil ikke pålægges tvangsindgreb

Lægeforeningen er bekymret for, at hvis udkastet bliver vedtaget, kan læger blive pålagt at deltage i vacciner, behandling og undersøgelser foretaget med magt. Formanden for landets læger mener derfor, at der skal være plads i lovgivningen til, at læger kan sige fra overfor at medvirke til tvangsindgreb.

»I disse sager vil det være Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør, om en undersøgelse eller behandling skal gennemføres, og om den eventuelt skal gennemføres ved magt. Og det vil være sundheds- og ældreministeren, der efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om vaccination. Der er ikke tale om en selvstændig faglig vurdering for den enkelte læge, og derfor mener vi, at man som læge skal kunne trække sig fra at medvirke,« siger Camilla Rathcke.

Hun er bekymret for, at epidemiloven udfordrer retssikkerheden for patienterne.

»Det samme gælder for læger og andre sundhedspersoner. Det er helt afgørende, at vi under alvorlige epidemier kan arbejde med visheden om, at vores retssikkerhed ikke er truet,« understreger Camilla Rathcke.

Læs høringssvaret fra Lægeforeningen her og fra DSAM her.

Efter behandling i Folketinget er det meningen, at den nye epidemilov skal træde i kraft 1. marts 2021.