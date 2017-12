Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ligesom sidste år indtager Esbjerg pladsen som det bedste hospital inden for fedmekirurgien. Førstepladsen kan primært forklares ved en imponerende hurtig udskrivningstid for patienterne på afdelingen. Patienter, der har fået enten operation med gastrisk bypass-teknik eller operation med gastrisk sleeve-teknik udskrives i næsten alle tilfælde inden for to dage. Esbjerg ligger samtidig på en førsteplads, […]