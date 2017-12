Der er god målopfyldelse og ensartet indrapportering. Især er de patologiske kvalitetsdata for behandling af modermærkekræft »helt i top«, står der i Dansk Melanom Databases årsrapport for 2016. De fem indikatorer er alle opfyldt – og alle over kvalitetsmålene. Det drejer sig om angivelse af tumortykkelse, forekomst af ulceration, angivelse af dermal mitoseaktivitet, andel af sentinel lymfeknuder med metastaser samt størrelsen og lokalisationen af metastaser. Alle indikatorerne beskrives som vigtige prognostiske faktorer. For de fleste gælder det, at de er opfyldt på lands-, regions- og centerniveau. De indikatorer, der beskriver sentinel node-statuering, størrelse og beliggenhed af metastaser, er opfyldt 100 pct. Hvad angår sentinel node-statuering, er der fire pct. uoplyste. Patologerne indberetter på baggrund af indberetninger fra kirurgen. Der indberettes ikke, hvis der ikke kan lokaliseres en sentinel node. Det kan spille ind på mængden af uoplyste, lyder det. Herlev Hospital skriver i en kommentar: »En mulighed er, at klinikerne har startet en SN-procedure, men at det ikke har været muligt at fuldføre proceduren eller finde en SN,« som forklaring.