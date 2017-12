Danmarks bedste til screening for livmoderhalskræft 2017

Celleprøver besvares for første gang til tiden

I 2016 analyserede patologiafdelingerne 393.516 celleprøver fra de 64,2 pct. kvinder, der er i screeningsprogrammet, viser Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreenings årsrapport for 2016. Antal analyserede prøver varierer fra 10.508 til 138.786 pr. afdeling, og fem ud af de syv afdelinger opfylder standarden på >25.000 prøver årligt. De resterende opfordres til at trække sig fra programmet […]