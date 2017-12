Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Af de 2.895 invasive melanomer, der blev registreret i 2016, fik samtlige registreret klinisk stadie. 100 pct. af patienterne opfyldte indikatoren. Samme flotte resultat gentages for indikatoren for angivelse af excisionsafstand for primær tumor. For patienter, der behandles uden for sygehuset, er excisionsafstanden ukendt, da privatpraktiserende speciallæger ikke indberetter disse data. Det forsøges ændret fremover. […]