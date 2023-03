Medicinstuderende Lisa Lambek rynkede panden, da hun opdagede, at der stod ‘Compassion’ på skoleskemaet. Hvad var det for en underlig størrelse, og skulle hun nu i terapi og granske sit indre med sine nye klassekammerater? Der er kommet et fag i ‘Compassion’ på den nystartede kandidatuddannelse i medicin som led i Esbjerg Sygehus’ nye rolle som videnssygehus. Lisa Lambeks bekymringer blev hurtigt manet til jorden. Undervisning bød på konkrete værktøjer til at arbejde med omsorg, som har betydet, at hun...