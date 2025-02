Regionernes formand: Hospitalerne er under et uhørt stort pres

Der er brug for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen og et endnu tættere samspil med praktiserende læger og kommuner for at imødegå den store stigning i akutte indlæggelser og genindlæggelser, som hospitalerne oplever. Det siger regionernes formand, Anders Kühnau (S), i et interview med Dagens Medicin forud for regionernes politiske topmøde i slutningen af marts.