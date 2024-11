Styrelse modtager 60 ansøgninger om dispensation for lov om pligtlagre af kritisk medicin

Der er indtil videre 13 virksomheder, som har ansøgt om at få dispensation for hele eller dele af et nyt lagerkrav for ‘kritisk medicin’, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelindustriforeningen er spændt på udfaldet af ansøgningerne.