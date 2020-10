KulturKanylen: »Bøger gør min verden større«

Kultur er nøglen til et sundt indblik i andre menneskers liv, mener formand for Yngre Læger Helga Schultz. I hendes optik er sygehistorier i bogform en interessant kilde til at forstå de patienter, hun møder i sit daglige arbejde. Den slags burde alle læger læse en gang imellem, mener hun.