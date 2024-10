Berørte familier er med til at forme fremtidens børne- og ungdomspsykiatri i Nordjylland

Patient Silas Vetner og hans far har været med til at udvikle netværksmodellen Familiens Team, der er en central del af det stort anlagte psykiatriprojekt ‘Bedst for os’ i Region Nordjylland. Når projektet er slut om fem år, håber Thisted Kommunes PPR-leder Trine Ritter, at familierne vil sige, at de blev lyttet til. »I dag hører vi desværre ofte, at de siger: De glemte at spørge os,« siger hun.