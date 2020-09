Beboerformand og sygeplejefaglig chef glæder sig over nyt lægehus

Bedre kronikerbehandling og ældre borgeres kortere afstand til lægen fremhæves som gevinster, efter at Vollsmose har fået sit første lægehus i mere end 15 år. Professor i indvandrermedicin påpeger, at succesen afhænger af, om det lykkes at holde på ­lægerne i længere tid.