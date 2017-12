Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA har godkendt Ogivri (trastuzumab-dkst) som en biosimilar til Herceptin (trastuzumab) til behandling af patienter med visse typer bryst- eller metastatisk mavekræft. Det skriver FDA.

Ogivri er den første biosimilar godkendt i USA til behandling af brystkræft eller mavekræft og den anden biosimilar godkendt i USA til behandling af kræft.

»FDA fortsætter med at øge antallet af godkendelser til biosimilar, der hjælper med at fremme konkurrence, der kan sænke omkostningerne til sundhedsvæsenet. Dette er især vigtigt, når det kommer til sygdomme som kræft, der har en stor byrde for patienterne,« siger FDA kommissær Scott Gottlieb, MD, i en kommentar på FDA’s hjemmeside.

»Vi er forpligtet til at tage nye politiske skridt for at fremme vores biosimilar og fremme mere konkurrence for biologiske narkotika.«