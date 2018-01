Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et almindelig anvendt og billigt blodtrykssænkende lægemiddel kan måske få betydning for, hvor længe patienter med ondartet modermærkekræft kan leve. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som amerikanske forskere har offentliggjort i tidsskriftet OncoImmunology. Patienter med metastaserende malignt melanom har ofte en dårlig prognose, og selv om nogle former for behandling med immunterapi ser lovende […]