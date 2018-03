Bent Hansen (S) brugte sin sidste formandstale i Danske Regioner på at efterlyse et paradigmeskifte i sundhedspolitikken. Kommuner og regioner skal samarbejde tættere, visse opgaver skal regionerne helt overtage, og sammenhængen skal sikres, sagde han.

Bent Hansen: Der er brug for et skifte i sundhedspolitikken

AARHUS (Dagens Medicin) – Der er brug for et skifte i sundhedspolitikken. Det var budskabet, da Bent Hansens (S) holdt sin 12. og sidste formandstale ved Danske Regioners generalforsamling. Det skete i Centralværkstedet i Aarhus torsdag, hvor han skruede tiden tilbage til 1981, da han selv blev valgt til amtsrådet i Viborg for første gang. […]