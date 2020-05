Behandlingsgarantien skal tilbage – men det koster

Jeg opfordrer Stinus Lindgreen til at bruge sin plads i Folketinget til at skaffe penge nok til at kunne genindføre 30 dages behandlingsgarantien hurtigst muligt, skriver Jacob Rosenberg (C), professor, overlæge og medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden.