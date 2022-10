Vi skal beskytte patienternes sikkerhed mod farlige alternative behandlinger

RAB-ordningen giver patienterne indtryk af, at myndighederne anbefaler alternativ behandling. Men det er en falsk tryghed, for alternativ behandling er kendetegnet ved, at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at det virker. Derfor bør ordningen nedlægges, skriver Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i et svar til Cathrine Rahbek.