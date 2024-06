Siden 2007 har vi i Danmark haft et nationalt screeningsprogram for hæmoglobinopatier som seglcelleanæmi og thalassæmi. Formålet med screeningsprogrammet er at identificere de personer, hvis børn har høj risiko for at blive født med en af de sjældne blodsygdomme, simpelthen fordi mor og far er bærere at de associerede genetiske varianter, som findes særligt hos personer fra Asien, Afrika og Mellemøsten. Selvom vi i Danmark screener flere og flere personer for disse arveanlæg, er vi fortsat langt fra at screene...